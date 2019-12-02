Екатеринбург, , 12:53 — REGNUM В Свердловской области в ходе рейдовых мероприятий сотрудники дорожной полиции в минувшие выходные задержали 158 водителей в состоянии алкогольного опьянения, из них 19 человек попались повторно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Задержанным грозит административная ответственность, а тем, кто пойман в пьяном виде за рулём повторно — уголовная.

Отметим, что 34 водителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования и будут также привлечены к административной ответственности, которая может закончиться крупным штрафом и лишением водительских прав.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный рейд в Свердловской области инспекторы ГИБДД проводили с 22 по 24 ноября. Тогда за выходные дни были задержаны 136 водителей, которые сели за руль в пьяном виде.

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