Чебоксары, , 12:48 — REGNUM Декабрь в Чувашии будет теплее нормы. Ожидаются осадки в виде снега и дождя, но несмотря на предстоящее потепление, снежный покров, скорее всего, останется лежать до весны, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

По предварительным расчётам, первая декада декабря в Чувашии ожидается на 3 градуса теплее обычной, но осадков может выпасть в 1,5 раза больше климатической нормы. Обильных снегопадов и сильной не ожидается, поэтому очередной снежный покров может пролежать до весны.

2 декабря южный антициклон принёс солнечную погоду. 3−5 декабря в Чувашии из-за волнового циклона будет облачно, прогнозируется небольшой снег. Температура воздуха составит −4…−9 градусов мороза.

6 декабря тёплый фронт североатлантического циклона принесёт повышение температуры до нулевой отметки. Но возможны непродолжительные осадки и усиление ветра до 15 м/с, в результате чего ощущаемая температура останется низкой.

7 декабря осадки прекратятся, станет немного холоднее. 8 декабря прогнозируются обильные снегопады.

По данным синоптика-любителя, 1 декабря в Чебоксарах выпало 7 мм осадков, что составляет 20% месячной нормы. 2 декабря высота снежного покрова составила 4 сантиметра, самые высокие сугробы (8 см) зафиксированы в Канаше.