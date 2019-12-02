Лондон, , 12:45 — REGNUM Одним из тех, кто помогал обезвредить террориста, напавшего с ножом на прохожих на Лондонском мосту, был польский повар по имени Лукаш, работающий в ресторане поблизости. Для этого он взял со стены полутораметровый бивень нарвала. Об этом пишет газета Guardian.

«Пусть в следующий раз об этом вспомнят те, кто говорит, что мы пускаем в страну слишком много восточных европейцев», — написал в Twitter популярный британский блогер, опубликовавший фотографию.

Лукаш, работающий в находящемся поблизости ресторане Fishmongers Hall, не испугался террориста, хотя на том был «пояс шахида». Правда, позже выяснилось, что взрывное устройство было имитационным.

Другим из двух человек, не испугавшихся террориста, оказался 42-летний Джеймс Форд, ранее отбывавший наказание за убийство. Он принимал участие в проводившейся неподалёку конференции по реабилитации бывших заключённых.

Как уже сообщалось, в пятницу 29 ноября 28-летний Усман Хан, ранее привлекавшийся к ответственности за подготовку теракта, напал с ножом на прохожих на Лондонском мосту в британской столице. В результате его действий погибли два человека, и ещё трое получили ранения. Террорист был застрелен полицией.