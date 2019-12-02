Анкара, , 12:32 — REGNUM Правоохранительные органы Турции за последнюю неделю задержали 3 тыс. 467 нелегальных мигрантов, об этом 2 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, большая часть беженцев была арестована в провинции Эдирне на северо-западе страны на границе с Грецией и Болгарией.

Все нелегальные мигранты были доставлены в специализированные учреждения, где будет решаться вопрос об их экстрадиции.

Как передавало ИА REGNUM, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока и Северной Африки. Мигранты спасаются от внутренних конфликтов в своих странах и мечтают попасть на территорию Евросоюза.

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