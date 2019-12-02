Ростов-на-Дону, , 12:30 — REGNUM В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки деревьев. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СКФО.

В лесополосе, которая относится к защитным лесонасаждениям железнодорожной дороги, мужчина с помощью бензопилы спилил два ясеня. Сумма ущерба превысила 9 тыс. рублей. В ведомстве уточнили, что по подозрению в совершении преступления задержан 48-летний житель Таганрога.

Если вина таганрожца будет доказана, ему грозит до двух лет колонии (ч. 1 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений»).