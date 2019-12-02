Тунис, , 12:26 — REGNUM Число жертв дорожно-транспортного происшествия в Тунисе достигло 26 человек, об этом 2 декабря сообщает Al Arabia.

Инцидент произошел днем ранее, 1 декабря. Автобус с гражданами страны упал в овраг на северо-западе страны. В нем находились 43 человека, остальным 17 пассажирам оказывается необходимая медицинская служба.

Следственным органам еще предстоит выяснить обстоятельства трагедии. Однако отмечается, что одной из причин аварии могла стать плохая дорога, а также ее неудовлетворительное обслуживание.

Ранее сообщалось о 24 погибших.

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