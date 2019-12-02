Ростов-на-Дону, , 12:24 — REGNUM В Ростове-на-Дону неизвестный ограбил офис микрозаймов. Инцидент произошёл в Советском районе 2 декабря. Мужчина в маске угрожал менеджерам облить их кислотой.

Тревожный сигнал поступил от сотрудников финансовой организации, расположенной на улице Малиновского. Грабитель был одет в чёрную куртку, лицо мужчины скрывала лыжная маска цвета хаки, пишет telegram-канал «Чё по Ростову?».

Добычей грабителя стали 110 тыс. рублей. Злоумышленник скрылся. Полиция ищет преступника.

ИА REGNUM напоминает, что за разбойное нападение на отделение банка в Ростове-на-Дону местный житель был приговорён к десяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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