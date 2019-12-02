Астрахань, , 12:11 — REGNUM В астраханском порту спасатели ликвидировали пожар на борту судна из Ирана. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Иранское судно VAFA-2 было пришвартовано в Астраханском южном порту на улице Пушкина. По данным спасателей, судно перевозило древесину.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров. На борьбу с огнём у спасателей ушло чуть более получаса. Пожар был полностью ликвидирован в 12:24 по местному времени. Никто не пострадал.