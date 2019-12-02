Иркутск, , 12:06 — REGNUM Губернатор иркутской области Сергей Левченко выразил соболезнования всем, кого коснулась трагедия, произошедшая в Забайкальском крае, где накануне в страшном ДТП погибли 19 человек.

«Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в страшной аварии, которая произошла сегодня в Забайкальском крае. В результате падения автобуса с моста 21 человек погиб. Безвременный уход из жизни энергичных, полных сил и планов людей — огромная утрата. Вся Иркутская область скорбит вместе в вами», — заявил губернатор Приангарья, отметив что при необходимости область готова направить квалифицированные медицинские кадры, оборудование и технику, а также — организовать все необходимое лечение и восстановление пассажиров, которые получили травмы.

Напомним, 1 декабря в Сретенском районе Забайкалья произошла авария с пассажирским автобусом. Погибли 19 человек, ещё 21 — пострадали.