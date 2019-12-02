Ростов-на-Дону, , 11:55 — REGNUM В Ростовской области в Усть-Донецком районе столкнулись сухогруз и танкер, сообщили 2 декабря ТАСС в оперативных службах региона.

«Сухогруз навалился на танкер при шлюзовании», — сказал собеседник издания.

Более подробной информации не сообщается. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря сухогруз, гружёный подсолнечным шротом, сел на мель в Ростовской области. Грузовое судно следовало в Турцию, на борту находились 14 человек экипажа. Посадка судна на мель произошла на Азовском перекате.

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