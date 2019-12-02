Ростов-на-Дону, , 11:55 — REGNUM В Ростовской области возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» после драки, которую устроили студенты Южного федерального университета. Об этом сообщили ИА REGNUM в регионального управлении СКР 2 декабря.

Подозреваемым в совершении преступления стал 19-летний студент, схватившийся во время драки за нож. В ведомстве уточняют, что конфликт произошёл только между двумя студентами. Один из них скончался в больнице после ножевого ранения.

Решается вопрос об аресте подозреваемого. Следователя восстанавливают картину произошедшего.

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