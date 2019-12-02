Сретенск, Забайкальский край, , 11:53 — REGNUM Череду ДТП с большим количеством пострадавших в Забайкальском крае продолжила новая авария, она унесла жизни 19 пассажиров автобуса в Сретенском районе. Это обстоятельство, по словам старшего прокурора отдела управления прокуратуры края Александра Рожковского, послужило основанием для проведения внеплановой проверки исполнения законодательства о безопасности дорожного движения при перевозках пассажиров автомобильным транспортом.

В самое ближайшее время работники прокуратуры проанализируют деятельность органов местного самоуправления по организации транспортного обслуживания населения, в том числе при установлении и изменении регулярных маршрутов и осуществлении контроля в указанной сфере. Особое внимание при этом будет уделено исполнению требований, связанных с продолжительностью труда и отдыха водителей, прохождением предварительных и периодических медицинских осмотров, обеспечением надлежащего технического состояния автобусов, и другим сферам, от которых напрямую зависит безопасность пассажиров.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за последние две недели три крупных ДТП унесли жизни 30 человек. Накануне, 1 декабря 2019 года, пассажирский автобус упал с моста на крышу. 19 человек, в том числе водитель, погибли. В Агинском районе 13 ноября и рано утром 14 ноября произошло два ДТП, в которых погибли 11 человек.

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