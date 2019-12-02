Самара, , 11:50 — REGNUM Мужчина, которого обвиняют в угрозах убийством женщине и ее ребенку, предстанет перед судом в Новокуйбышевске. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По версии следствия, в сентябре 2019 года нигде не работающий 29-летний житель Новокуйбышевска, находясь в нетрезвом состоянии в квартире жилого дома на улице Калинина, несколько раз ударил 35-летнюю сожительницу и угрожал ей и ее девятилетнему сыну убийством.

Женщина выбежала в коридор подъезда, где стала звать на помощь. Тогда соседи вызвали стражей порядка. Отмечается, что полицейские задержали подозреваемого на месте происшествия.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119.

Материалы данного дела переданы в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 2-х лет лишения свободы.