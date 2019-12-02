Москва, , 11:50 — REGNUM Анонимные сообщения о возможных взрывах стали поступать в некоторые московские учреждения и организации. Это, в частности, Басманный и Лефортовский суды, сообщает 2 декабря источник, знакомый с ситуацией.

К 11:30 угрозы о терактах поступили также в торговые комплексы «ГУМ» и «Афимолл Сити». В указанных зданиях проводится проверка, пояснил собеседник «Интерфакса».

Данных о числе эвакуированных пока нет. Ранее в пресс-службе Лефортовского суда сообщили о примерно сотне эвакуированных.

Как сообщало ИА REGNUM, с 28 ноября на протяжении нескольких дней в столичных судах получали сообщения о минировании. Так, 29 ноября эвакуировали людей из Московского городского суда.

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