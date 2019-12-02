Чебаркуль, Челябинская область, , 11:33 — REGNUM В Челябинской области по факту столкновения бензовоза и фуры завели административное дело. Об этом сообщает областное УМВД.

Одно возбуждено по статье 12.24 КоАП. Эта статья предусматривает наказание за нарушение ПДД, повлекшее причинение лёгкого либо среднего вреда здоровью.

Идёт расследование. Сотрудники полиции выясняют причины аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 2 декабря на трассе М-5 столкнулись бензовоз и фура. Большегруз стоял на обочине и в этот момент в него въехала цистерна.

По данным ГИБДД, водитель бензовоза в 2019 году уже два раза был привлечён к ответственности по КоАП за разные нарушения.

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