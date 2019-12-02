Кызылорда, Казахстан, , 11:33 — REGNUM 74 гражданина Таджикистана и Узбекистана попали в дорожно-транспортное происшествие на трассе Самарка — Чимкент в Казахстане, сообщает 2 декабря издание Zakon. kz со ссылкой на представителя АО «Национальная компания «КазАвтоДор» Маржана Ордабай.

По его словам, 2 декабря рядом с поселком Шижага Кызыл-Ординской области Казахстана водитель автобуса Neoplan превысил скорость и допустил столкновение с попутно следовавшим грузовиком Daf.

Отмечается, что в результате ДТП пострадали два человека, получившие переломы ног. Всем эвакуированным гражданам Узбекистана и Таджикистана оказана необходимая помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября спасатели эвакуировали 26 пассажиров автобуса в Кордайском районе Джамбульской области Казахстана. Автобус сломался по причине технической неисправности.

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