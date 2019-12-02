Ростов-на-Дону, , 11:32 — REGNUM В Ростове-на-Дону неподалёку от общежития Южного федерального университета (ЮФУ) произошла массовая драка. Один из участников потасовки получил ножевое ранение.

Инцидент произошёл вечером 30 ноября. Драку устроили иностранные студенты. По некоторым данным, словесная перепалка переросла в рукоприкладство, затем — в поножовщину. Участников конфликта задержали, пострадавшего доставили в больницу. Однако спасти молодого человека не удалось.

Погибшим оказался 20-летний студент из Эквадора. По информации портала donday.ru, он учился на факультете системотехники в Таганрогском филиале ЮФУ.