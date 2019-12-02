Чита, , 11:23 — REGNUM В Забайкалье, где сегодня, 2 декабря, объявлен траур по погибшим в ДТП с автобусом, ведётся активная работа по оказанию помощи пострадавшим. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, глава региона Александр Осипов побывал в краевой клинической больнице, куда в настоящее время перевели 11 из 21 пострадавшего в аварии.

Глава Забайкалья Александр Осипов общается с одним из пострадавших в ДТП Правительство Забайкальского края

«Все внимание в первую очередь уделяется сохранению жизни и восстановлению здоровья пострадавших. Также мы сосредоточены на том, чтобы оказать помощь и поддержку семьям, которые утратили родных и близких в этой аварии», — заявил губернатор Осипов.

Что касается состояния здоровья пострадавших пассажиров, то, по словам врачей, оно стабильное. Некоторым были сделаны операции, угроза для жизни отсутствует.

Помимо работы с пострадавшими, в регионе намерены проанализировать ДТП и провести проверку транспортных средств, которые занимаются пассажирскими перевозками.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 1 декабря пассажирский автобус, в котором находилось 40 человек, слетел с моста в Сретенском районе. СУ СК РФ ведёт расследование.