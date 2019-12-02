Лондон, , 11:23 — REGNUM Сторонники Рабочей партии Курдистана (РПК) совершили нападение на турецкого студента, обучающегося в Великобритании, об этом 2 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

Инцидент произошел после того, как молодой человек вступил в спор со сторонниками повстанцев, заявив им, что у Турции нет проблем с курдами.

«У нас нет проблем с курдами. Мы боремся лишь с Рабочей партией Курдистана», — подчеркнул пострадавший в комментарии изданию.

Студент утверждает, что его избили несколько человек, один из которых, как он отмечает, был членом РПК.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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