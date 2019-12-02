Красноярск, , 11:16 — REGNUM Очередная автомобильная авария с большим количеством пострадавших произошла на трассе Красноярск — Абакан в Красноярском крае. Как сообщили ИА REGNUM в министерстве здравоохранения Тувы, в ДТП погибли двое жителей республики, ещё четверо пострадали, в том числе грудной ребёнок.

Последние были доставлены в Красноярскую краевую клинику и детскую больницу в Красноярске. Один был позже транспортирован в Кызыл бригадой санитарной авиации Тувы. Министр здравоохранения республики Орлан Донгак посетил краевые больницы, встретился с министром здравоохранения Красноярского края Борисом Немиком.

«В результате встречи обсуждены действия по оказанию всей необходимой медицинской помощи пострадавшим, состояние госпитализированных находится под контролем», — отметили в ведомстве.

Напомним, утром 30 ноября произошло ДТП на федеральной трассе Р-255 «Сибирь». Как сообщало ИА REGNUM, легковой автомобиль «Лада-Калина» выехал на встречную полосу и врезался в следующий навстречу грузовик. В результате погибли двое взрослых и трое детей.

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