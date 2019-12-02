Элиста, , 11:15 — REGNUM Назначить наказание в виде реального лишения свободы просит прокуратура в отношении бывшего заместителя главы администрации Элисты, сообщила 2 декабря пресс-служба надзорного ведомство.

Уголовное дело о получении взятки чиновником в настоящее время рассматривается в суде, 29 ноября состоялись прения. Государственный обвинитель — прокурор Республики Калмыкия Роман Тютюник в своей речи заявил о том, что настаивает на назначении подсудимому наказания в виде лишения свободы на срок семи лет и шести месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в размере 3,2 млн рублей и лишением права занимать должности на государственной службе и органах местного самоуправления сроком на пять лет.

По версии следствия, высокопоставленный городской чиновник получил на свою банковскую карту и карту своей дочери взятку в 320 тыс. рублей, деньги предназначались за продление срока разрешения на строительство тепловых сетей в Элисте, ускорение оформления права пользования земельными участками, а также выдачу разрешения на ввод указанного объекта в эксплуатацию.