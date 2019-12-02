Екатеринбург, , 11:11 — REGNUM В Екатеринбурге выявлены факты представления документов с недостоверными сведениями, для получения помощи гражданам, пострадавшим от недобросовестного застройщика. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По итогам надзорных мероприятий, органами дознания возбуждено уголовное дело по подозрению в покушение на мошенничество в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, в АО «Корпорация «Атомстройкомплекс», которая оказывает помощь обманутым дольщикам, представили документы с недостоверными данными для получения мер поддержки.

Напомним, что после того как в 2017 году было приостановлено строительство домов №№ 12, 40, 43 в посёлке Светлый и дома № 124 по улице Рабочая в Арамиле, было возбуждено уголовное дело в отношении недобросовестного застройщика. Впоследствии к завершению строительства был привлечён инвестор. А поддержку обманутым дольщикам в виде денежной компенсации и представления жилья из фонда компании стала оказывать корпорация «Атомстройкомплекс».