Сретенск, Забайкальский край, , 11:17 — REGNUM В Сретенском районе Забайкальского края 2 декабря введен режим ЧС в связи ДТП, которое унесло жизни 19 человек. Об этом сообщил глава районной администрации Алексей Закурдаев.

По его словам, режим введен для того, чтобы обеспечить погребение погибших, доставку родных к пострадавшим и ряда других вопросов.

Как передавало ИА REGNUM, 1 декабря в результате крушения автобуса в Сретенском районе Забайкальского края погибли 19 человек, а также еще 19 получили травмы. По предварительной версии, причиной аварии могло стать лопнувшее колесо пассажирского транспортного средства.

Читайте ранее в этом сюжете: У перевозчика разбившегося в Забайкальском крае автобуса выявляли нарушения