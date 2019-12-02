Сретенск, Забайкальский край, , 11:10 — REGNUM Забайкальский город Сретенск сегодня, 2 декабря, вынужден был ввести режим ЧС из-за недостатка топлива и средств на его приобретение. Как следует из постановления, подписанного и.о. главы администрации городского поселения «Сретенское» Бочкарниковым, данный режим на территории будет действовать до стабилизации обстановки по поставке твердого топлива на муниципальных котельных эксплуатируемых ООО «Забайкальский тепловик».

В свою очередь, руководству этого предприятия предписано активизировать работу по сбору дебиторской задолженности с населения, а так же продолжить работу по поставке твердого топлива на котельные Сретенск.

Как уже сообщало ИА REGNUM, к аналогичным действием прибегли и власти алтайского город Яровое. Там работа частной теплоснабжающей организации «Яровская топливно-энергетическая компания» (ЯТЭК), эксплуатирующей ТЭЦ, была признана неудовлетворительной, компания отстранена от работы.

Читайте также: Режим ЧС введён в городе Яровое на Алтае из-за проблем с подачей тепла