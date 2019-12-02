Самара, , 11:14 — REGNUM Рыбак на реке Сухая Самарка в Самарской области провалился под лёд. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба областной поисково-спасательной службы.

По сообщению пресс-службы ведомства, происшествие произошло рядом с поселком Кресты на реке Сухая Самарка.

Рыбак 1955 года рождения провалившись под лёд, провел в ледяной воде около получаса. К счастью его заметил местный егерь.

Отмечается, что мужчину, который находился в критическом состоянии, спасли и доставили в теплую землянку, которая находилась на ближайшем острове.

В землянку были вызваны спасатели Новокуйбышевска. Ожидая помощи очевидцы всячески старались согреть рыбака.

Подоспевшие спасатели на судне на воздушной подушке эвакуировали пострадавшего на большую землю и передали мужчину врачам.