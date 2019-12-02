Гатчина, Ленинградская область, , 10:51 — REGNUM Двое маленьких детей оказались в числе пострадавших при столкновении двух легковых автомобилей в Гатчинском районе Ленинградской области. В ДТП пострадали также родители детей.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, авария произошла 2 декабря в 8:20 мск на 43 км автодороги Стрельна — Кипень — Гатчина.

Водитель автомобиля Volkswagen Golf, мужчина 1995 года рождения, не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомобилем Renault Fluence, которым управлял водитель 1978 года рождения стаж.

В автомобиле предполагаемого виновника ДТП никто не пострадал. А в «Рено» пострадали четверо. Состояние водителя и взрослой пассажирки, 1991 года рождения, сейчас устанавливается.

Пострадали находившиеся в автомобиле дети: мальчик, 2013 г. р., госпитализирован в тяжелом состоянии. Его сестра, 2015 г. р., в состоянии средней тяжести.

«Оба ребенка находились в бустерах, пристегнуты. Дорога — мокрый асфальт, обработана», — добавили в УГИБДД.

Напомним, что с 1 декабря в Ленобласти продолжаются снегопады, ситуация на дорогах остается сложной.