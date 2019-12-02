Самара, , 11:01 — REGNUM 108 единиц спецтехники привлекли у уборке улиц Самары в ночь с 1 по 2 декабря после снегопада. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам чиновников, минувшей ночью в уборке улиц города было задействовано 108 машин и 50 человек.

Днем 2 декабря на уборку улиц ручным способом поспешили 257 дорожных рабочих. А количество спецтехники увеличилось до 133 единиц.

По словам чиновников, для предотвращения гололеда на дорогах за ночь было истрачено 111,7 тонн бионорда и 66 тонн песчано-соляной смеси.