Донецк, , 10:52 — REGNUM Восемь раз подразделения ВСУ нарушили режим прекращения огня в Донецкой Народной Республике (ДНР) за прошедшие сутки. Об этом 2 декабря сообщила пресс-служба представительства ДНР в СЦКК.

В сообщении отмечается, что обстрелы производились с помощью минометов калибра 120 мм, БТР, БМП, гранатомётов и стрелкового вооружения. Всего зафиксировано применение 26 единиц боеприпасов.

Обстрелу подверглись поселки Доломитное, Зайцево, Александровка, Луганское и шахты «Трудовская», села Спартак и Ленинское.

Данных о пострадавших и разрушениях нет.

Как передавало ИА REGNUM, 1 декабря стало известно о гибели двоих военнослужащих Народной милиции ДНР в результате обстрела украинскими снайперами.

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