Уфа, , 10:35 — REGNUM В Башкирии в результате опрокидывания автомобиля погибла пассажирка. Об этом 2 декабря сообщает главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его информации, авария произошла в Альшеевском районе Башкирии на 83 км автодороги Чишмы — Аксеново — Киргиз-Мияк.

Гильмутдинов отметил, что 68-летний житель Уфы, управляя автомобилем Mitsubishi АSX, съехал в кювет, в результате чего машина опрокинулась. Супруга водителя, которая находилась в машине, от полученных травм скончалась в машине скорой помощи.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все подробности происшествия.