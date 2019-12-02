Минск, , 10:39 — REGNUM Два российских гражданина, по данным Комитета госбезопасности Белоруссии, участвовали в коррупционной схеме при поставке в республику компьютерной техники. Им инкриминируют дачу взяток на сумму более $190 тыс., сообщает 2 декабря пресс-служба КГБ Белоруссии.

Речь идет об уголовном деле, связанном с поставками в страну телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения. Поставки, по данным следствия, сопровождались получением и дачей взяток.

Фигурантами дела стали восемь должностных лиц государственных органов и банковских учреждений и восемь представителей коммерческих структур. Дело возбуждено по 430 и 431 статьям белорусского Уголовного кодекса о получении и даче взятки, уточнили в ведомстве.