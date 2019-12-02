Бишкек, , 10:31 — REGNUM Усилить поисково-спасательные работы двух работников предприятия «Кумотр» поручил премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев, сообщили 2 декабря в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

Отмечается, что 1 декабря в 5 часов 43 минут (2:43 мск) начал движение отвал в долине ручья Лысый на руднике «Кумотр», после чего работникам был подан сигнал об экстренной эвакуации из опасной зоны.

В пункте сбора после пересчета всех сотрудников горно-производственного отдела была выявлена пропажа машиниста бульдозера и мастера горного отдела. В настоящее время оба работника числятся пропавшими без вести.

Отметим, Кумтор является крупнейшим высокогорным золоторудным месторождением в Туркестане. Предприятие полностью принадлежит канадской золотодобывающей компании Centerra Gold Inc.

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