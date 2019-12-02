Сретенск, Забайкальский край, , 10:26 — REGNUM В связи со страшным ДТП с автобусом, с летевшем с моста в Забайкальском крае, школа села Ломы на три дня отменила занятия. Как сообщает сообщает газета «Вечорка» со ссылкой на слова министра образования края Андрея Томских, трое погибших были родственниками семерых сотрудников данного образовательного учреждения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, страшное ДТП, произошедшее накануне, 1 декабря 2019 года, унесло жизнь 19 человек, и ещё 19 пострадали. Причиной аварии могло стать лопнувшее у автобуса колесо. Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек»). 2 декабря на территории Сретенского района объявлено днём траура.

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