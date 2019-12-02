Уфа, , 10:30 — REGNUM В Уфе женщина скончалась после наезда на нее автомобиля Toyota Corolla Levin. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба отдела ГИБДД Уфы.

По словам сотрудников правоохранительных органов, авария произошла 30 ноября около 12 часов ночи. 22-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Corolla Levin, наехал на 25-летнюю жительницу Ишимбая. В результате женщина скончалась на месте.

Сотрудники правоохранительных органов отмечают, что водитель в 2015 году был лишен права управления транспортным средством за передачу управления автомобилем лицу, находящемуся в нетрезвом состоянии.