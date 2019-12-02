Чебаркуль, Челябинская область, , 10:13 — REGNUM В Челябинской области 29-летний водитель врезавшегося в фуру бензовоза привлекался к административной ответственности уже дважды за 2019 год. Основанием было управление цистерной при наличии неисправностей, сообщает региональное УМВД.

В обоих случаях заводили дела. Водитель был оштрафован.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 2 декабря в Чебаркульском районе бензовоз врезался в стоявшую на обочине фуру. От удара транспортные средства загорелись.

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