Брянск, , 10:11 — REGNUM Уголовное дело возбуждено по факту гибели подростков на реке Ипуть в городе Сураж Брянской области, сообщили 2 декабря в пресс-службе регионального Следственного комитета. Следователи назначили необходимые судебные экспертизы.

По предварительной информации, причиной трагедии стал выход несовершеннолетних на неокрепший лёд реки. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Напомним, тела подростков 13, 12 и 11 лет обнаружили вечером 1 декабря.

Читайте ранее в этом сюжете: Трое подростков утонули в Брянской области