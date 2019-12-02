Санкт-Петербург, , 10:02 — REGNUM Легковые автомобили, оцененные в более чем 15 млн рублей, были вывезены злоумышленниками с автостоянки у дилерского центра в Приморском районе Петербурга. Об этом сообщает 2 декабря пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Пропажу обнаружил 46-летний представитель дилерского центра. Мужчина сразу же обратился в полицию с заявлением, в котором указал, что во время очередной инвентаризации на автостоянке салона на улице Оптиков недосчитался 18 легковых автомобилей.

«Общая сумма ущерба составила 15 280 000 рублей. Машины были приобретены автоцентром для дальнейшей реализации и перепродажи», — говорится в сообщении.

Расследуя кражу, сотрудники полиции вышли на двух 35-летних работников автосалона. Оба были оценщиками и, по версии правоохранительных органов, имея свободный доступ к машинам, за несколько дней на протяжении недели вывозили автомобили с территории автоцентра. Затем злоумышленники по поддельным договорам реализовывали их.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража»)», — отмечают в Главке МВД.

Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Местонахождение похищенного автотранспорта устанавливается.