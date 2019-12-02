Багдад, , 10:04 — REGNUM В результате нападения боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке погибли двое шиитских ополченцев «Хашд аш-Шааби» в Ираке, об этом 2 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, нападение произошло на штаб-квартиру ополченцев в провинции Дияля, расположенной на востоке страны, также ранения получили пять членов группировки.

Шиитские ополчения в Ираке были сформированы в 2014 году для борьбы с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Несмотря на то, что «Хашд аш-Шааби» была включена в качестве подразделения в вооруженные силы Ирака, она сохраняет некоторую автономию.

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