Назрань, Ингушетия, , 13:46 — REGNUM Потасовка с участием спортсменов и болельщиков произошла во время соревнований в Ингушетии. Инцидент случился 1 декабря во Дворце спорта «Магас» в городе Назрани на турнире по боевому самбо, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства спорта республики.

Во время одной из схваток спортсмен толкнул своего оппонента, после чего толпа болельщиков ринулась на татами. Отмечается, что служба безопасности спорткомплекса оперативно отреагировала, столкновение сторон удалось быстро пресечь. Нарушителей вывели из зала, никто не травмировался и в правоохранительные органы не привлекался, добавили в ведомстве.

«Ролик с инцидентом слили в сеть. <…> Большая просьба к пользователям социальных сетей не писать компрометирующие комментарии и не раздувать из обычной спортивной потасовки конфликтную ситуацию», — сказано в сообщении.

Напомним, дворец спорта «Магас» имени Берда Евлоева открылся в 2016 году и является ведущей площадкой Ингушетии для проведения как спортивных мероприятий, так и концертных программ. Он занимает более 5 га, что делает его одним из крупнейших спортивных комплексов Северо-Кавказского федерального округа.