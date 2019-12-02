Уфа, , 09:46 — REGNUM Районного депутата в Башкирии осудили за хранение боеприпасов. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В суде установлено, что в начале 2014 года 56-летний депутат Совета сельского поселения Кундашлинского сельсовета в лесу нашел 100 патронов кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм. Находку депутат хранил в хозяйственном блоке.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 222 УК РФ.

Отмечается, что в суде обвиняемый признал свою вину полностью.

В результате суд ограничил его свободу на 4 месяца.