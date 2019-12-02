Богородицк, Тульская область, , 09:37 — REGNUM Несовершеннолетнего сына бывшего депутата Богородицкого района Тульской области подозревают в нападении человека и угоне автомобиля.

Как пишут «Тульские новости», 17-летний молодой человек вместе с друзьями в ночь на 1 декабря напал на 29-летнего мужчину. Избив его, он сел в машину пострадавшего и устроил на ней ДТП. Очевидцы утверждают, что подросток находился в состоянии опьянения, вёл себя агрессивно.

В настоящее время подозреваемый задержан, выясняются обстоятельства происшествия. По данным издания, молодой человек — сын экс-депутата МО Богородицкий район.