Екатеринбург, , 09:36 — REGNUM В Екатеринбурге по решению суда приостановлена работа группы в детском саду «Солнечный лучик». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ФССП по Свердловской области.

В связи с тем, что были установлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, группа «2 закрыта на 40 дней. В целях исполнения решения, судебные приставы опечатали двери помещения.

Напомним, что ранее детский сад № 437 «Солнечный лучик» уже закрывался на 20 дней по решению суда. Это произошло в октябре 2019 года из-за массового заболевания воспитанников детского сада. Тогда медики установили у детей заболевание энтеровирусной инфекцией.