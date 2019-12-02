Ульяновск, , 09:35 — REGNUM В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту халатности медицинских работников, в результате которого едва не была убита семья с двумя детьми. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Речь идёт о трагедии, которая произошла в посёлке Ишеевка 15 мая 2019 года. В одном из домов здесь были обнаружены четыре человека с множественными колото-резаными ранениями: родители и двое их детей. Отец и десятилетний сын скончались, мать и дочь врачам удалось спасти. Обвинение в совершении преступления предъявлено знакомому семьи: по данным прокуратуры, он страдал «хроническим психическим расстройством в форме параноидной шизофрении непрерывного типа течения».

«Ранее он находился под наблюдением врача-психиатра Ульяновской районной больницы, однако с 2017 года процесс его лечения не контролировался. В ходе прокурорской проверки выяснено, что необходимые обследования нападавшего последние два года перед трагедией не проводились», — говорят в надзорном ведомстве, отмечая, что состояние его здоровья «в целях своевременного выявления обострения» не анализировалось.

По данному факту прокурор Ульяновского района направил материалы в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. На основании представленных материалов возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц»).

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре в Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего мужчины, которого обвиняют в двойном убийстве. Правоохранители отмечают, что обвиняемый не смог объяснить причины поступка, так как страдает хроническим психическим расстройством. Из-за полученных ножевых ранений скончались 44-летний хозяин дома и его десятилетний сын, 39-летнюю супругу и 18-летнюю дочь врачам удалось спасти.

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