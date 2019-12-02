Екатеринбург, , 09:42 — REGNUM Подозреваемому в убийстве девятилетнего мальчика в Екатеринбурге и потенциальному соучастнику убийцы предъявили обвинения. Об этом сообщает интернет-газета Znak.

Отец ребёнка Иван К. обвиняется по пункту «в» ч.2. ст. 105 УК РФ («Убийство»), а глава религиозной секты «Ученики Христа» Земфира Г. — по этой же статье, а также по ст.33 УК РФ («Соучастие в убийстве»). Об этом изданию заявили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Обвиняемые уже доставлены в Екатеринбург, в их отношении рассматриваются ходатайства об аресте.

Как сообщало ИА REGNUM, о гибели девятилетнего мальчика стало известно 28 ноября 2019 года. Ребёнка истязали, после чего убили. Его тело нашли в одном из городских парков. Родители убитого, предположительно, состояли в религиозной секте.

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