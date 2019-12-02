Гуйян, Китай, , 09:27 — REGNUM Семеро из восьми горняков, застрявших под завалами после выброса на угольной шахте в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая найдены мертвыми, сообщает 1 декабря агентство Синьхуа.

В настоящее время спасатели пытаются извлечь тело последняя горняка. Лишь одному удалось чудом выжить после трагического инцидента произошедшего на угольной шахте Саньцзня города Бицзе провинции Гуйчжоу 25 ноября.

Напомним, что тогда в результате выброса газа и угля восемь человек оказались под завалами шахты, одного горняка удалось оперативно спасти. Причины произошедшего выясняются.

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