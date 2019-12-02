Багдад, , 09:29 — REGNUM Протестующие в Ираке подожгли иранское консульство в провинции Наджаф, об этом 2 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

В настоящее время группы гражданской обороны заняты устранением пожара. Сотрудникам правопорядка еще предстоит выяснить, кто стоит за преступлением.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Ираке начались в октябре 2019 года. Граждане страны протестуют против высокого уровня коррупции, безработицы и падения уровня жизни.

С начала демонстраций в ходе столкновений манифестантов с сотрудниками правопорядка погибли сотни граждан, тысячи получили ранения.

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