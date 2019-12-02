Самара, , 09:36 — REGNUM Члены преступной группы в Самаре получили сроки за хищении нефти. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области.

В суде было установлено, что не позднее ноября 2016 года двое местных жителей создали преступную группу для хищения нефти из магистрального нефтепровода, проходящего по территории муниципального района Волжский.

Отмечается, что с ноября 2016 года по март 2017 года подозреваемыми было похищено более 2600 тонн нефти. Сумма ущерба составила более 45 млн 686 тысяч рублей.

Кроме этого, злоумышленники с декабря 2016 года по март 2017 года через посредников передали в несколько приемов взятку на общую сумму 425 тысяч рублей сотрудникам УФСБ России по Самарской области, которые участвовали в оперативном мероприятии. За эти деньги, стражи порядка должны были информировать их о предстоящих мероприятиях по пресечению хищения нефти и предупреждать преступников о возникновении опасности их разоблачения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ, п.п. «а, б» ч. 4 ст. 291 УК РФ, «а», «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ.

Суд признал обвиняемых виновными и назначил двум организаторам хищений наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет каждому в колонии строгого режима. Кроме этого, они должны будут выплатить штраф в размере шести миллионов рублей.

Еще пятерым участникам преступной группы назначено наказание от 2,5 до 6 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Сообщается, что уголовное дело в отношении других членов преступной группы стражи порядка выделили в отдельное производство и направили в правоохранительные органы для дальнейшего расследования.