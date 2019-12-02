Кызыл, , 09:18 — REGNUM 35-летняя уроженка Тувы выпала с седьмого этажа гостиницы в турецкой Анталье. Несмотря на усилия прибывших на место происшествия врачей, спасти женщину не удалось.

Как сообщает «ТуваОнлайн», накануне трагедии она пришла к мужчине, с которым состояла в близких отношениях.

«Полиция начала расследование, тело гражданки России доставлено в морг Антальи для проведения судебно-медицинской экспертизы», — отмечает портал со ссылкой на турецкие СМИ.

Выяснилось, что погибшая была родом из столицы Тувы Кызыла, но последние пять лет проживала в Турции и работала косметологом. Родители женщины в настоящее время собирают деньги на транспортировку тела домой.

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