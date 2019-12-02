Париж, , 09:17 — REGNUM Пять человек погибли в связи с наводнением на юго-востоке Франции, сообщает Le Figaro.

Министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер заявил, что трое пассажиров вертолета гражданской безопасности, которые отправились помогать жителям, пострадавшим от непогоды в департаменте Вар, были найдены мертвыми недалеко от Марселя.

Глава МВД Франции отдал дань уважения спасателям, отметив также, что расследование должно установить точные обстоятельства трагедии.

«В ту ночь исчез вертолет гражданской безопасности и забрал с собой троих наших героев, занятых на юге страны. С бесконечной грустью я обращаюсь ко всем семьям и товарищам за поддержкой. Эта трагедия расстраивает нас всех», — заявил Кристоф Кастанер.

Кроме того, двое жителей погибли в департаменте Вар.

Издание отмечает, что из-за проливных дождей, которые привели к наводнениям в ряде французских районов на юге страны закрыты детские сады и школы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самый высокий, красный, уровень погодной опасности объявлен из-за сильных ливней в двух департаментах на юго-востоке Франции.

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