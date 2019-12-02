Лондон, , 09:10 — REGNUM Британская полиция арестовала 34-летнего мужчину, который ранее был осужден вместе с 28-летним Усманом Ханом, устроившим теракт на Лондонском мосту в конце ноября. Об этом сообщает 2 декабря телеканал Sky News.

Отмечается, что Назама Хуссейна задержали после обыска в его доме в английском городе Стоук-он-Трент. Его подозревают в подготовке теракта, однако, по словам представителя полиции, пока нет данных о том, что арест Хуссейна имеет отношение к атаке на людей на Лондонском мосту.

В 2012 году Хуссейн, Хан и еще семь человек были приговорены к тюремному заключению за подготовку взрыва на Лондонской фондовой бирже. Они вышли на свободу в конце 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября вооруженный мужчина напал на прохожих на мосту в Лондоне. Он успел ранить пять человек, после чего был уничтожен. Двое пострадавших скончались.

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