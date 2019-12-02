Чебаркуль, Челябинская область, , 09:06 — REGNUM Врезавшийся ночью 1 декабря в Чебаркульском районе в фуру бензовоз ехал с пустой цистерной. Об этом сообщает пресс-служба областного челябинского УМВД.

Машиной управлял 29-летний гражданин. После столкновения бензовоз и фура загорелись.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью на трассе М-5 столкнулись бензовоз «КаМАЗ» и большегруз «Мерседес», который был на обочине. Пострадавших нет.

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